Komşusu tarafından yaralandı, hastanede öldü

Olay, 29 Aralık günü, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'ta meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ekrem Ö., belirlenemeyen nedenle tartıştığı komşusu Osman Doğan'a sokakta av tüfeğiyle ateş etti. Omzuna, sol koluna ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğan, çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Ekrem Ö., Çamlıca Mahallesi Olgunluk Sokak'ta, kullanılmayan 2 katlı evin bahçesinde aynı tüfekle kendisini vurdu. Silah sesi üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ekrem Ö.'yü ağır yaralı halde buldu. Ekrem Ö., 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi'nde kurtarılamadı.Kaynak: DHA
Ağır yaralanan Osman Doğan ise 29 Aralık'tan beri tedavi gördüğü ESOGÜ Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
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