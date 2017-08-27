Komşusuna kızdı, evini '7 çocuklu' aileye satılığa çıkardı

Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Atakent Mahallesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede oturan evli 2 çocuk babası Fikret Gök, iddiaya göre alt dairede oturan komşusuyla, onun çocuklarının gürültüsü nedeniyle tartıştı. Komşusuna kızan Gök, evini kalabalık aileye bir satmaya karar verdi. Fikret Gök evinin pencere camına üzerinde 'Öncelik 7 çocuk satılık' yazılı ilan astı. İlanı görenler, ilk etapta Gök'ün 7 çocuğunu satılığa çıkardığı şeklinde anlayıp tepki gösterdi. 7 çocuklu aileye indirim yapacağı belirtilen Gök konuyla ilgili açıklama yapmazken, ilanı okuyanlar şaşırdıklarını ve böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.Kaynak: DHA
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