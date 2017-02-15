Komünist başkan boş durmuyor. Belediyeyi kitapla donattı

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binası içinde 10 bin kitaplık 2 kütüphane kurdu

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binası içinde 10 bin kitaplık 2 kütüphane kurdu. Başkan Maçoğlu, "Belediye binamıza kim girerse girsin, ilk kitapla karşılaşacak. İsteyen herkes giriş kapısının yanındaki kütüphanede, isterse ikinci kattaki kütüphanede istediği kitapları alıp orada veya evine götürüp okuyabilir" dedi

"BORCUMUZ YOK, BANKADA PARAMIZ VAR"

"REFERANDUMDA HAYIR OYU KULLANACAĞIM"

Komünist Partili tek Belediye Başkanı olan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 3 bin nüfuslu ilçede kitap okuma oranını artırmak için belediye binası içerisinde içinde 10 bin kitap bulanan 2 kütüphane açtı. Başkan Maçoğlu, Belediye binasının girişi ve 2'nci katında açtığı kütüphanelerin 24 saat boyunca isteyen herke açık olduğunu belirtirek, "Biz sadece halka hizmet için buraya seçildik ve amacımız halkımızı memnun etmektir. Belediye binamıza kim girerse girsin, ilk kitapla karşılaşacak. İsteyen herkes giriş kapısının yanındaki kütüphanede, isterse ikinci kattaki kütüphanede istediği kitapları alıp orada veya evine götürüp okuyabilir. Bu kütüphaneler hem bizim, hem ilçemiz adına bir prestij meselesidir. Biz okuyan, araştıran bir toplumuz. İlçemizdeki herkes okumaya araştırmaya çok meraklı. Biz Dersimlilerin aynası eğitimdir, okuyan bir toplumuz. Belediyemizdeki kütüphanemizi gören son derece mutlu oluyor ve gençler buraya çok geliyor. İkinci kattaki kütüphanemizde her türlü kitap var, gençler buraya gelerek bilgisayar başında ders çalışıyor ve Üniversite ile KPSS sınavlarına hazırlanıyorlar" diye konuştu.Bina girişine kütüphane kuran ilk belediye olduklarını belirten Maçoğlu, "Bir çok vatandaşımız mesai saati dışında belediyeye gelerek oturup dinleniyor ve kitap okuyor. Bazıları kitapları alıp götürüp evinde okuyor. Ayrıca Türkiye'nin bir çok yerinde yaşayan duyarlı vatandaşlar kütüphanemizi öğrenmiş ve sürekli kolilerle kitap yolluyor" dedi.Belediye Başkanı Maçoğlu, geçmiş dönemlerin aksine şu anda belediyenin borcu bulunmadığını, bankada 735 bin liralarının bulunduğunu ifade ederek, "Belediyemizin yıllık bütçesi 3 milyon civarında. Bu bütçenin nereye nasıl harcandığını kalem kalem açıkladık ve dışarıya astık. Geçmiş yıllarda bize bırakılan borçları hala ödüyoruz" diye konuştu.Ovacık'ın Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu, parlamenter sistemden yana olduklarını, bu nedenle referandumda hayır oyu kullanacağını da belirtti. Maçoğlu, "Ben de halkımız da bu referandumda 'Hayır' oyu kullanacağız. Türkiye'de en yüksek 'Hayır' oranı Dersim'de çıkacaktır, bu konuda çok eminim" diye konuştu.