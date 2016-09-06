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    • Komünist başkan şimdi de bal satacak

    Tunceli'nin Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Komünist Partili Fatih Maçoğlu, organik kuru fasulye ve nohuttan sonra Ovacık, Pülümür ve Hozat İlçesi'nde organik bal üretimi yapan 40 arıcı ile anlaşarak, Tunceli Arıcılar Birliği ve Dersim Dernekleri Federasyonu ortaklığında, organik balları Türkiye piyasasına sunacak

    06 Eylül 2016 Salı 13:33
    Komünist başkan şimdi de bal satacak
    Tunceli Arıcılar Birliği'nin denetleme ve araştırmaları sonucunda tamamen organik bal üretimi yaptığı tespit edilen 40 bal üreticisinin ürünlerini, Tunceli Arıcılar Birliği ve  Ovacık Belediyesi işbirliği yaparak internet üzerinden tüketiciye satacak.

    Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu organik balları tanıtırken yaptığı konuşmada, Türkiye'yi daha önce komünist nohut ve fasulye ile tanıştırdıklarını, şimdi ise komünist bal ile tanıştıracaklarını söyledi. Komünist balı tadanların koministleşeceğini savunan Başkan Maçoğlu, Türkiye halkını kaliteli tamamen organik ürünlerle tanıştıracaklarını, bunu nahut ve fasulyede kanıtladıklarını kaydetti. Başkan Maçoğlu, şunları söyledi:

    "Geçen yıl üreterek piyasaya sürdüğümüz nohut ve fasulyeden alan herkes, 'komünist nohut ve fasulye aldık' demişti. Bugünden itibaren Türkiye literatürüne bir de komünist bal girdi. Bu doğal balı tadanlar, muhtemeldir hem bizim tadımızı alacaklar, hem komünistleşecekler."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Komünist Başkan Bal, Komünist Bal, Fatih Maçoğlu

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