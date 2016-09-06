Haber Kaynağı: DHA

Tunceli Arıcılar Birliği'nin denetleme ve araştırmaları sonucunda tamamen organik bal üretimi yaptığı tespit edilen 40 bal üreticisinin ürünlerini, Tunceli Arıcılar Birliği ve Ovacık Belediyesi işbirliği yaparak internet üzerinden tüketiciye satacak.Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu organik balları tanıtırken yaptığı konuşmada, Türkiye'yi daha önce komünist nohut ve fasulye ile tanıştırdıklarını, şimdi ise komünist bal ile tanıştıracaklarını söyledi. Komünist balı tadanların koministleşeceğini savunan Başkan Maçoğlu, Türkiye halkını kaliteli tamamen organik ürünlerle tanıştıracaklarını, bunu nahut ve fasulyede kanıtladıklarını kaydetti. Başkan Maçoğlu, şunları söyledi:"Geçen yıl üreterek piyasaya sürdüğümüz nohut ve fasulyeden alan herkes, 'komünist nohut ve fasulye aldık' demişti. Bugünden itibaren Türkiye literatürüne bir de komünist bal girdi. Bu doğal balı tadanlar, muhtemeldir hem bizim tadımızı alacaklar, hem komünistleşecekler."