Kömür çıkartmak yasak ama son 4 yılda 18 işçi öldü!

Şırnak'ta, kömür ocakları bölgesinde dün 7 işçinin ölümü, 1 işçinin ağır yaralanmasına neden olan göçükle ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; firma sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı. Bölgedeki kömür ocaklarının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 2013 yılında kapatıldığı, Şırnak Valiliği'nin de 2014 yılında çıkardığı genelgeyle, güvenlik önlemleri yetersiz olduğundan bölgede kömür çıkarılmasını yasakladığı ortaya çıktı. Bu kararlara rağmen faaliyetlerini sürdüren kömür ocaklarında son 4 yılda meydana gelen kaza ve göçüklerde toplam 18 işçi öldü, 11 işçi yaralandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, faciayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cizre Karayolu üzerinde bulunan 1 no'lu kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 7 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Göçükle ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Savcısı ve 3 kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığı ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyetler icra ettiği tespit edilmiştir" denildi.



Başsavcılık açıklamasında, işçilerin otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve cenazelerin ailelerine teslim edildiği de belirtilerek, "Olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile 2 çalışan gözaltına alınmış olup, bilirkişi raporu kapsamında meydana gelen olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlem tesis edilecektir" ifadeleri kullanıldı.



BAKANLIK KAPATTI, VALİLİK YASAKLADI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kömür ocağındaki faciayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:



"Şırnak'ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir."



Şırnak Valiliği'nin de 2014 yılında çıkardığı bir genelge ile söz konusu bölgede kömür ocaklarının faaliyetlerini güvenlik önlemleri yetersiz olduğundan yasakladığı ortaya çıktı.



4 YILDA 18 İŞÇİ ÖLDÜ



Bakanlık ve Valiliğinin kararlarına rağmen söz konusu ocaklarda son 4 yıl içerisinde meydana gelen göçük ve kazalarda, dün yaşamını yitiren 7 işçiyle birlikte 18 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.



Öte yandan, çıkarılan kömürün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bölgedeki 20 ilde bulunan yoksullara ücretsiz dağıtıldı ileri sürüldü.