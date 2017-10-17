Kömür ocağında göçük: 7 işçi hayatını kaybetti

Kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetti

Kömür ocağında göçük: 7 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şırnak- Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde ruhsatsız bir kömür ocağında göçük oluştu.


Kömür ocağında çalışan işçilerden bazılarının göçük altında kalması üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucu 6 işçinin cenazesine ulaşıldı, 2 işçi ise yaralı kurtarıldı.

Yaralı işçiler Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralı işçiler de kurtarılamadı. Göçükte 7 işçi hayatını kaybetti



Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, göçüğün yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kömür ocağı #şırnak
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