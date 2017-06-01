Komutanlar, helikopterin kırıma uğradığı noktada

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının olduğu bölgeye geldi. Helikopterle kaza bölgesine gelen Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu helikopterleri, havadan taaruz tipi Atak helikopterleri korudu. Daha sonra kazanın olduğu bölgeye iniş yapan Orgeneral Akar ve komutanlar, helikopter enkazının bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra helikopterle bölgeden ayrıldı

Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasında düşen Cougar tipi helikopterin, kalkış yaptığı Şenoba 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı ile düştüğü bölge arasında yaklaşık kuş uçuşu 2 kilometrelik mesafe olduğu belirtildi. Helikopterin Tugaydan kalktıktan sonra yükselmeye devam ederken, bir tepenin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının 2 teline çarptığı belirtildi. Yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin kendi ekseni etrafında dönerek Hezil çayı kenarında bulunan ağaçlık alana düştüğü belirtildi. Düşen helikopterin parçalarının geniş bir alana yayılırken, bölgedeki askeri birlikler enkaz bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.Bu arada Ankara'dan gönderilen kaza kırım ekibi de, helikopterle bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Bölgede jandarma ve özel harekat timleri tarafından geniş güvenilk önlemleri alınırken, yüksek gerilim hattının ise henüz onarılmadığı ve elektrik akımının sağlanmadığı öğrenildi.Trabzon'da nakliyatçılık işi yaptığını söyleyen Abdullah Özer adlı bir kişi, bugün büyük bir Türk Bayrağı ile kaza bölgesine gelerek, bayrak açtı. Ramazan ayı nedeniyle buradaki askerlerle iftar yapmak için Şırnak'a gelmeyi planladığını belirten Özer, "Ancak, bu elim helikopter kazası olduğu için dün akşam saatlerinde hemen Şırnak'a geldik. Bu bayrağı, Trabzon'daki bir dostumuzdan alıp buraya getirdik. Bunu götürüp Kato Dağı'na asacağız. Oradakiler her başını kaldırdıkları zaman bu bayrağı görsünler diye" dedi.