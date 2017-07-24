Koncuk: Atatürk'ün müfredattan çıkarılması iyi niyetli değil!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "MEB'in Atatürk ile ilgili bölümleri din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatından çıkarması kabul edilemez. MEB bu eksikliği düzeltmelidir." ifadesini kullandı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, MEB tarafından ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ile ahlak bilgisi öğretim programları taslağının askıya çıkarıldığını hatırlattı.



Taslakta yer alan "cihat" kavramına yönelik bazı tartışmaların yaşandığına işaret eden Koncuk, "Cihat üzerinden bir tartışma yaşanıyor, ben hiç doğru bulmuyorum. Çünkü dinimize göre cihat sadece vatan, din ve Allah yolunda savaşmak değil." görüşünü paylaştı.



Eleştirilerin cihatın ne olduğunu tam anlamıyla bilmemekten kaynaklandığını bildiren Koncuk, şunları ifade etti:



"MEB'in Atatürk ile ilgili bölümleri din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatından çıkarması kabul edilemez. MEB bu eksikliği düzeltmelidir. MEB, Atatürk'ün yüce dinimizi, Peygamber efendimizi öven sözlerinden neden rahatsızlık duymaktadır veya bunu yapanların maksadı nedir? Atatürk'ün müfredattan çıkarılması hiç de iyi niyetli olarak görülemez. Bu bir kısım işgüzarların işi olabilir, MEB'i topyekun suçlayamayız. Atatürk'ün büyük bir lider ve kurucumuz olarak, yüce dinimiz ve Peygamberimiz hakkındaki övücü sözleri kimleri, neden rahatsız etmiştir? Dolayısıyla MEB şu an askıda olan müfredatta Atatürk ile ilgili eksik kalan bölümleri eklemelidir ki, sayın Bakanın bunu yapacağını düşünüyorum. Ayrıca, Alevilik ve Sünniliğin en anlaşılır şekilde işlenmesi de bir büyük gerekliliktir. En büyük eksiğimiz, birbirimizi tanımamamızdır."