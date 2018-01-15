Konkasör Nedir?

Dilimize Fransızcadan girmiş olan konkasör sözcüğü, kırma işlemi için kullanılan makinalara verilen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır

Dilimize Fransızcadan girmiş olan konkasör sözcüğü, kırma işlemi için kullanılan makinalara verilen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok sektörde kullanılan bu makinalar; kaba taş malzemenin daha küçük parçalar haline getirilmesini ve başka sektörlerde kullanılmasını sağlamaktadır. Daha basit bir dille anlatacak olursak ülkemizde taş kırma makinesi ismiyle bilinen makinalara bu isim verilmektedir. Çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu makinalar aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Konkasör makinalarının bilinen iki çeşidinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki seyyar olarak kullanılabilen mobil konkasör ve diğeri sabit konkasördür.

Bu makinaların üretimi yapılırken, bütün çalışma koşulları ve malzemeleri göz önünde bulundurulmakta ve bu doğrultuda yapılmaktadır. Yani söz konusu makinaların oldukça dayanıklı malzemelerden yapıldığını söylesek yanılmış olmayız. Firmalar, bu makinaların üretimi aşamasında özellikle de müşterilerin ihtiyaçlarını düşünmekte ve bu şekilde makinaları hizmete açık bir hale getirmektedir. Yani makine üretim aşamasında hassas bir şekilde çalışılmakta, bir proje belirlenmekte ve böylelikle üretim sahasındaki kurulumu tamamlanmaktadır.

Konkasör üreticileri, işe başlamadan önce müşterileri ile bir görüşme sağlamakta ve belirlenen çizgiler dahilinde hareket etmektedir. Müşteri ve üretici firma arasında kapasite, performans ve kullanılacak malzemeler belirlenmekte buna göre bir kurulum işlemi gerçekleştirilmektedir. Eğer elde edilmek istenen ürünün miktarı ve kalitesi artırılmak istenirse, tesise ek olarak bazı parçaların eklenmesi gibi bir durum söz konusu olabilmektedir.

Konkasör Kullanım Alanları

Konkasör makinaları birçok tesiste ve bölgede kullanılarak ilgili sektörler için hizmet vermektedir. Bu makina kullanımının en çok karşılaşıldığı tesislerin başında kentsel dönüşüm, maden kırma eleme, maden zenginleştirme, taş kırma ve agrega tesisleri yer almaktadır. Bunun dışında alt yapı çalışmalarında, organize sanayi bölgelerinde, karayolları yarma işlerinde, hidroelektrik ve rüzgar enerji santrallerinde olmak üzere birçok sektörde aktif olarak bu makinalar kullanılmaktadır.

Fabo makina imalat firması, bu aşamada hizmet veren ve gerekli ihtiyaçları sunan firmaların başında gelmektedir. Kaliteli ve dayanıklı ürün üretimleri sayesinde ön plana çıkan bu firma ile çalışarak güvenilir bir konkasör tesisi kurdurabilir ve işlerinizin daha güvenilir bir ortamda gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Firmada bütün ürünlerin özel bir hassasiyet ile üretildiğini ve garanti kapsamı altında satışa sunulduğunu kesinlikle unutmamalısınız.