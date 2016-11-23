Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu

Kaza Kahramanmaraş Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlhan Çakal yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıktı ve önce ekmek fırınına ait bir kamyonete sonra da servis bekleyen lise öğrencisi Cumali Deligöz'e çarptı. Kamyon daha sonra hafif ticari araca çarptıktan sonra, yol kenarındaki bir evin balkonuna çarparak durabildi.



Kazada servis bekleyen liseli Cumali Deligöz ile ekmek fırınına ait kamyoneti kullanan Ahmet Akçan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücüler İlhan Çakal ile Ramazan Araboğa'nın tedavilerine ise hastanede devam ediliyor.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

