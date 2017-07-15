Konuşmalar çıkarıldı, CHP katılmama kararı aldı!

TBMM'de gece yapılacak oturumdan protokol konuşmaları çıkarıldı. CHP, programdaki değişikliğin ardından gece yapılacak anma programına katılmama kararı aldı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'un yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, TBMM'nin programında değişiklikler yapıldı. Birinci Meclis Binası'ndan TBMM tören alanına kadar 'Milli Birlik Yürüyüşü' yapılacak. Ardından saat 02.32'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören alanında halka hitap edecek.



Öte yandan daha önce yayımlanan programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının yer alması liderler arasında polemiğe neden olmuştu. MHP Lideri Bahçeli, Meclis'te gece yapılacak törende konuşmayacağını bildirdi. Programın yeniden düzenlenmesi üzerine CHP törene katılmayacağını duyurdu.



CHP'LİLERDEN PROTESTO



CHP'li vekiller TBMM tarafından dağıtılan 15 Temmuz albümlerinde kendi fotoğraflarına yer verilmemesini de protesto etti.





