Konut kredileri 200 milyar lirayı buldu

Bireysel tüketicilerin bankalardaki konut kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 200 milyar liraya dayandı

Konut kredileri 200 milyar lirayı buldu
12 Ağustos 2018 Pazar 13:24

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların  kullandırdığı konut kredi bakiyesi bu yılın haziran sonunda 199 milyar 964 milyon  792 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre konut kredi bakiyesi 8 milyar 430  milyon 717 bin TL (yüzde 4,4) artış gösterdi.

İstanbul, bu dönemde en fazla konut kredisinin kullanıldığı il olmayı  sürdürdü. Toplam konut kredilerinin yüzde 31,8'i İstanbul'da kullanıldı.  İstanbul'daki konut kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 63  milyar 607 milyon 656 bin liraya yükseldi.

İstanbul'u 23 milyar 195 milyon lira (yüzde 11,6) ile Ankara, 14  milyar 774 milyon lira (yüzde 7,4) ile İzmir, 7 milyar 417 milyon lira ile Bursa  ve 6 milyar 430 milyon lira ile Antalya izledi. Ankara, İzmir, Bursa ve  Antalya'da konut kredi bakiyesi artışı sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 5,5, yüzde 5,5  ve yüzde 4,6 oldu.

Bu dönemde konut kredisi bakiyesinin en az olduğu il 69 milyon 503 bin  lira ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 112 milyon 379 bin lira ile  Ardahan, 137 milyon 111 bin lira ile Gümüşhane ve 143 milyon 305 bin lira ile Muş  ve 153 milyon 558 bin lira ile Kilis takip etti.

Konut kredilerinin yarısı 3 büyük ilde

Konut kredi bakiyesinde son altı aylık dönemde en fazla artışın  yaşandığı il yüzde 17,9'la Hakkari oldu. Bu ili yüzde 16,5 ile Şırnak, yüzde 11,6  ile Van, yüzde 11,5 ile Kilis ve yüzde 11,3 ile Ordu takip etti. Bu dönemde  Iğdır'da konut kredi bakiyesi yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda  27 iken, haziran sonu itibarıyla listeye Ordu ve Sivas'ın dahil olmasıyla 29'a  ulaştı.

Tutar bazında incelendiğinde ise altı ayda konut kredi bakiyesi en  fazla artan il 1 milyar 258 milyon lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u 768,8  milyon lira ile Ankara, 767,5 milyon lira ile İzmir, 289,2 milyon lira ile Ankara  ve 284,4 milyon lira ile Kocaeli izledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanılan konut kredi bakiyeleri tüm  konut kredi bakiyelerinin yarısını oluştu.

Konut satışlarının yaklaşık 3'te biri kredili

Bu yılın ilk yarısında 646 bin 32 konut satılırken, konutların (yüzde  31,2) 201 bin 805'inde kredi kullanıldı. Bir başka ifadeyle satılan konutların  yaklaşık 3'te biri ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Konut satışlarının 35 bin 645'i İstanbul'da gerçekleşti. Bu dönemde  Ankara'da 23 bin 442 konut, İzmir'de 13 bin 294 konut, Antalya'da 8 bin 369  konut, Bursa'da 8 bin 319 konut satıldı. En az konut satışı Hakkari ve Ardahan'da  gerçekleşti. 6 aylık dönemde Hakkari'de sadece 41, Ardahan'da ise 71 konut  ipotekli satın alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konut #kredi #son rakam
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