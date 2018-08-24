Konya'da büyük yangın

Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle göğe yükselen dumanlar çok uzaktan görülebiliyor

Konya'da büyük yangın
24 Ağustos 2018 Cuma 18:27

Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede işletmeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı. Dumanlar çok uzaktan görülebiliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Sumru Yavrucuk: Üzüm ye kan olsun, bağcılara can olsun
Sonraki Haber
2 kızını öldürüp, intihar etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.