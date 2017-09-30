Konya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı

Feci kaza Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde saat 03.50 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürüsücünün kontrolü yitirmesi üzerine otomobil refüje çarparak takla attı. Ağaçları kırarak takla atan otomobil, ancak beton aydınlatma direğine çarparak durdu.



Ancak bu kez de yakıt deposunun direğe çarpması nedeniyle araçta patlamalar meydana geldi. Araç bir anda alevler içinde kalırken, araçtan fırlayan 24 yaşındaki İbrahim Tat, 32 yaşındaki İbrahim Serin, 26 yaşındaki Emre Sütçü ve 32 yaşındaki Necdet Kudus ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Tat ile İbrahim Serin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen sürücü de aracın içinde yanarak hayatını kaybetti.



Emre Sütçü ve Necdet Kudus ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.



Cesetler, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morgu'na götürüldü. Kaza sonrası yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.