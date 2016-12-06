Konya'da feci kaza: Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Konya'da hafriyat kamyonu öğrenci servisine çarptı. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 14 öğrenci de yaralandı

Kaza Konya Selçuklu'da saat 08.45 civarında meydana geldi. İbrahim Terken yönetiminde bulunan hafriyat kamyonu, ara sokaktan aniden çıkıp Hacı Ahmet Kart'ın kullandığı öğrenci servisine çarptı.



Çarpmanın etkisi ile içinde 15 öğrencinin bulunduğu midibüs refüje devrildi. Kazada araçtan fırlayan ve midibüsün altında kalan 17 yaşındaki Alperen Babalık hayatını kaybetti. Araçtan fırlayıp midibüsün altında kalan diğer yaralı öğrenciler ise itfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralı 14 öğrenci olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Babalık'ın cesedi de itfaiyenin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılabildi.



ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Kazayı duyup olay yerine koşan velilerden Babalık'ın annesi Aysun ve babası Ahmet Babalık, oğullarının ayakkabısını görünce sinir krizi geçirdi. Acılı anne ve baba güçlükle sakinleştirildi.



Yine kazayı duyup olay yerine gelen öğrencilerin öğretmenleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kazadan yara almadan kurtulan hafriyat kamyonunun sürücüsü İbrahim Terken, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.