Konya'da katliam: 5 kişiyi öldürdü

Konya'da bir kişi, öfkeli olduğu 5 kişiyi dört ayrı eve girerek öldürdü

Konya'da katliam: 5 kişiyi öldürdü

Konya'da 5 kişinin öldürüldüğü olay, bugün sabah saatlerinde Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'ne bağlı Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Atılgan Kömür adlı bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet olan 4 ayrı eve giderek aynı zamanda akrabaları olan Meryem Tokat, oğlu Hamit Tokat ile Mehmet Tokat, Mustafa Tokat ve Bekir Kıran'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Saldırıyı gerçekleştiren Kömür, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öldürülenlerden Mehmet Tokat'ın Norveç'ten bir süre önce memleketine izne geldiği belirlendi.

Mahalle halkı Kömür'ün, aralarında husumet bulunan bu aileleri tehdit edip, araçlarının lastiklerini kestiğini ileri sürdü.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.