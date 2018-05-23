Konya'da vahşet: Başı ve kolları yok!

Konya'nın Ereğli ilçesinde Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında başı ve kolları kesilmiş, çürümüş kadın cesedi bulundu

Ereğli ilçesinde bugün sabah saatlerinde parkta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında ceset fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çürümeye yüz tutan ceset, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede, kadına ait olduğu saptanan cesedin başı ve kollarının kesildiği belirlendi.



Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BAŞ VE KOLLARIN CÜRÜMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ

Ereğli'de, Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında bulunan kadın cesediyle ilgili araştırma sürüyor.

İlk incelemede kesildiği düşünülen cesedin baş ve kollarının çürümüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Polisler, cesedin başka bir noktada sulama kanalı yakınına gömüldüğü, zamanla suyun aşındırmasıyla yüzeye çıkıp, akıntıyla parka kadar gelmiş olabileceği ihtimali de değerlendiriyor.

Bu arada, çalışmalar sürerken olay yerine gelen bakkal Arif Saçıkara, cesedin yaklaşık 9 ay önce kaybolan annesi Ayşe Saçıkara'ya (69) ait olabileceğini söyledi.