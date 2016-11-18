Konya'da vahşi cinayet. Bıçağın ucu büküldü, değiştirdi devam etti

Konya'da Bulut Üstünkul, anlaşmalı boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

Vahşi cinayet Konya'da önceki gün saat 21.00 civarında yaşandı. Karatay İlçesi'nde müstakil evde yaşayan 33 yaşındaki Bulut Üstünkul, eşi 32 yaşındaki Filiz Yurdabak ile 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ancak boşanmalarına rağmen çift birlikte yaşamaya devam etti. İddiaya göre Üstünkul cezaevine girince, Yurdabak da Tunahan C. ile ilişki yaşamaya başladı.



Cezaevinde iken eski eşinin hamile olduğunu öğrenen Üstünkul, tahliye olduktan sonra çocuğun kendinden olmadığından şüphelendi ve DNA testi yaptırmak istedi. Ancak bu durumu Yurdabak kabul etmedi.



Daha sonra Üstunkul, 1 ay önce dünyaya gelen çocuğun Tunahan C.'den olduğunu öğrendi.



Üstünkul, Yurdabak ile bebek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üstünkul, çocuklarının gözü önünde eski eşine ve kayınvalidesine saldırdı. Bıçaklama esnasında bıçağın ucu eğilince, Üstünkul'un bıçak değiştirerek anne ve kızını bıçaklamaya devam ettiği öğrenildi. Annesi ve anneannelerini kanlar içinde gören çocuklar ise komşularından yardım istedi.



Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Filiz Yurdabak'ın olay yerinde öldüğü tespit edildi. Annesi Gülşah Yurdabak ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





NAMUSUMU TEMİZLEDİM



Bulut Üstünkul da polis tarafından gözaltına alındı. Üstünkul, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye birşey var diyorlardı ya. Kadın hakları diye birşey yok" diye seslendi. Üstünkul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayın ardından 5 çocuğun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.