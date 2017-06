Konya Şehrinin Meslekleri

Konya, ülkemizin yüzölçümü olarak en büyük ili olmakla birlikte nüfus olarak da oldukça kalabalıktır

Türkiye’nin en kalabalık yedinci şehri olan Konya, birbirinden farklı meslek gruplarının bir bütünlük içinde bulunduğu ve çalıştığı bir Anadolu ilimizdir. Doktorlar, öğretmenler, polisler ve avukatlar; Konya ve Türk halkına hizmet vermek için gece-gündüz ter dökerler.

Konya avukatları

, konya öğretmenleri ve konya polisleri tıpkı ülkemizin dört bir yanındaki meslektaşları gibi işlerinde en iyisi olmaya çalışırlar.

Her mesleğin olduğu gibi bu mesleklerin de büyük zorlukları vardır. Bir yandan aile ve sosyal yaşantılarından ödün vermeleri diğer yandan da uzun saatler boyunca görev başında olmaları sebebiyle bu meslekler büyük bir sabır gerektirmektedir.

Avukatlık mesleği de diğer meslek grupları gibi çok çok emek harcanan bir meslektir. Konya avukat listesine baktığımızda pek çok saygın ve işinin ehli avukatı görebiliriz. Bunun yanı sıra Konya hukuk bürosu bakımından da oldukça zengindir. Şehrin insanlarının adaletle ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yaşamaları için bu hukuk insanları hep birlikte büyük bir çaba gösterirler.

Bunun yanı sıra pek çok öğrencinin de yaşadığı ve okuduğu bir şehir olan Konya, üniversiteleri ve diğer eğitim kurumlarıyla ülkenin geleceğini yetiştirmeye çalışırlar. Pek çok idealist ve bilgili öğretmen, işlenmeyi bekleyen parlak beyinlere deneyimlerini ve bilgilerini aktarırlar. Eğitim en az adalet ve hukuk kadar önemli bir olgudur.

Bu meslek gruplarının dışında halkın can ve mal güvenliğini korumak uğruna kendilerine feda etmeye hazır polisler de yoğun mesai harcamaktadırlar. Her türlü iç ve dış tehditlere karşı cesurca dik duran ve caydırıcı rol oynayan polislerimiz, Konya dâhil olmak üzere ülkemizin her ilinde görevlerini ellerinden gelen en iyi şekilde yapmaktadırlar.

Anadolu’nun her ilinde olduğu gibi şehrin sükûnetini ve rahatını koruyup gözeten bu meslek grupları toplumdan ve çevrelerinden saygı görmeyi fazlasıyla hak ediyorlar. Kendi hayatlarından verdikleri ödünle toplum için çalışmayı sürdüren bu insanlar adeta Konya şehrinin koruyucuları durumundadırlar.