Konya Yurtları Hakkında Önemli İpuçları

Konya, yüz ölçümü olarak en büyük ilimizdir ve nüfus olarak en kalabalık yedinci şehrimizdir

Konya’nın ve Türkiye’nin simgesi haline gelmiş olan Mevlana Celalleddin Rumi’nin yaşadığı ve onun adına yapılan Mevlana müzesi ve tarihi yapısıyla aynı zamanda eşsiz mimarisiyle de oldukça ilgi çeken bir şehirdir. Karasal iklime sahip olan Konya, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı bir iklime sahiptir. Bir çok tarihi, kültür ve doğal zenginliklere sahip olan Konya, geçmişten günümüze bir çok medeniyetlerin bulunduğu ve islam büyüklerinin yaşadığı mistik ve güzel bir havaya sahiptir. Ayrıca kültür çeşitliliğini hiç kaybetmemiş doğal yapısıyla mutlaka gidilmesi gereken, hatta orada yaşanılması gereken bir şehirdir. Bu güzellikleri görmek için bir çok kişi dışarıdan turist olarak gelmektedir. Bu sayede turizm olarak da hareketli bir yapıya sahiptir. Onun dışında bir çok üniversite öğrencilerinin de tercih ettiği Konya şehri, öğrencilerin tercih ettikleri üniversiteler bakımından da memnun kaldığı bir şehirdir. Aynı zamanda diğer illere göre daha gelişmiş ve üniversitelerin yakın çevrelerinde bulunan

Konya yurtları

öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlamakta onların daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamalarına olanak sağlamaktadır. Konyada üniversitenize yakın öğrenci yurtlarına ozelyurtara.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Konya yurtları

hakkında bilgi almak ve

konya öğrenci yurtları

nı incelemek için tıklayın

.

Konyada kız öğrenci yurdu

arıyorsanız

konya kız öğrenci yurtları

nı incelemek için tıklayın

.



Konya Yurtları Seçimi

Konya yurtları, kampüslere yakın olan yerlerde bulunmakta ve öğrencileri bu sayede ek masraftan kurtarmaktadır. Onun dışında tercih edeceğiniz yurtları hem mesafe olarak iyice araştırmalı, hem de sunduğu hizmetlere dikkat etmelisiniz. Çünkü her yurt bulunduğu konuma ve şartlara göre farklılık gösterebilmektedir. Yurtlarda genel olarak sunulan hizmetler şu şekildedir; Kendi tercihinize göre iki, üç veya dört kişilik odaları tercih edebilirsiniz. Odanızda çalışma masası ve oturabileceğiniz bir alan olmalıdır. Özel banyo ve tuvaletiniz olmalı. Çamaşırlarınız ortak değilde ayrı ayrı yıkanmalı, sınırsız ve kesintisiz internet bağlantısı bulunmalı, kaldığınız yurdun gezilecek özel bahçesi olmalı, televizyon ve kitap okuma odaları bulunmalı ama en önemlisi tercih edeceğiniz yurdun güvenliğidir. Ailenizin ve sizin içinizin rahat olması için üst düzey güvenlik önlemlerinin alınmış olması gerekmektedir. Bu yüzden tercih edeceğiniz yurdu iyice araştırmalı ve ona göre seçiminizi yapmalısınız.