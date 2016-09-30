Haber Kaynağı: DHA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görev yapan 3'ü kadın 34 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün Konya merkezli Ankara, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 26 akademisyen gözaltına alındı. Akademisyenlerin evlerinde ve üniversitelerdeki odalarında aramaların sürdüğü öğrenildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 akademisyen daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtilirken, 7 akademisyenin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Akademisyenlere yönelik daha önce de Ağustos ayında operasyon düzenlenmiş, Selçuk Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel'in de aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı.Konya Valiliği de FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili 3 bin 146 kişinin açığa alındığını, 1001 kişinin tutuklandığı, 1676 kişinde devlet memurluğundan ihraç edildiğini açıkladı.