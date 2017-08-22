Konyaspor Başkanı'na ByLock sorgusu!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdiği belirtildi. Şan'ın evinde arama yapıldığı, cep telefonuna ve dijital verilere de el konulduğu öğrenildi

Konyaspor Başkanı'na ByLock sorgusu!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, bugün Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdiği kaydedildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddia edilen Şan'ın evinde de Terörle Mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ahmet Şan, Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izlemişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atiken konyaspor #ahmet şan #fetö
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