Köpeğe bu işkenceyi yaptı, savunması ile şaşırttı

Tekirdağ'da bir köpeği aracının arkasına bağlayarak sürükleyen sürücüye ulaşıldı. Sürücüye 526 TL ceza kesilirken, köpek ise barınağa alındı

Tekirdağ Çorlu'da bir aracın arkasına bağlanarak sürüklenen köpek görüntüsü büyük tepki toplamıştı. Olayla ilgili hayvanseverler şikayetçi olmuştu.



Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası otomobilin sürücüsü olan M.V.'yi yakladı ve gözaltına aldı. Köpeğin kendisine ait olduğunu kabul eden M.V., köpeğinin iki gün önce çalındığını, onu arayıp bulduğunu ve büyük olduğu için arabanın içine koyamadığını söyledi. Köpeği, bir sokakta ötekine götürdüğünü iddia eden M.V., köpeğine eziyet etmediği savunmasında da bulundu.



Öte yandan köpek, Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından sahibinden alındı ve Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Burada muayene edilen köpeğin yaraları da tedavi edildi.



Sürücü M.V.'ye 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' suçları nedeniyle 526 TL ceza kesildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Çorlu Belediyesi veteriner hekimi Ahmet Çavdar, "Gelen ihbar ile aracın arkasına iple bağlanan köpeğe aracın plakasından ulaştık. Araç ve köpeğin sahibine cezaiyi işlem uyguladık ve köpeğe el koyduk. Köpeğin ayaklarında sürünmeye bağlı olarak yaralar var. Çok uzun olmamak ile birlikte köpek bir süre sürüklenmiş. Yaraları çok ciddi boyutta değil. Şuan için tedavisini başladığımız için hızlı bir şekilde hayvanı kurtarıp, hayvan bakım evimiz tarafından kısırlaştırılıp sahiplenecektir." dedi.