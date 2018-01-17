Köpeğe çarpmak istemeyince TIR'a çarptı: 2 ölü!

Konya'da yola çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü direksiyonu kırınca TIR ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza Konya'nın Karapınar İlçesi'nde dün saat 20.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hortu Akören mevkiinde Konya yönüne doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Mehmet Akdemir, önüne birden köpeği fırlaması ile direksiyonu kırdı.



Köpeğe çarpan otomobil, kontrolden çıkınca karşı şeride geçti ve buradan geçen TIR ile çarpıştı. Otomobil daha sonra da şarampole yuvarlandı.





Kazada otomobilde bulunan Mehmet Akdemir ile 22 yaşındaki arkadaşı Doğukan Altun hayatını kaybederken, çarptıkları köpek de telef oldu.



Olay hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki arkadaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden iki arkadaşın cesetleri itfaiyenin yardımı ile çıkartıldı.





Cesetler morga kaldırılırken, polis de TIR şoförünü gözaltına aldı.