Köpeğe inanılmaz işkence!

Köpeği aracının arkasına bağladı ve metrelerce sürükleyerek götürdü. Olay tepkilere yol açtı

Tekirdağ Çorlu'da bir kişi köpeği otomobilinin arkasına bağladı ve metrelerce sürükleyerek götürdü. Olay, yoldaki diğer sürücüler tarafından ortaya çıkarıldı. Olayın fotoğrafını çeken sürücüler, talihsiz köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan polisi de arayıp bilgi veren kişinin, daha sonra da Çorlu Belediye Başkanlığı'na konu ile ilgili fotoğraf ve şikayet maili attığı öğrenildi.



Olay hayvanseverlerin de tepkisini çekti. Dova ve Hayvanseverler Derneği (DOHAS), fotoğraf sonrası sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.



Olaya tepki gösteren dernek açıklamasında: "Çorlu'da 39 EH 155 plakalı araç, Kore Mahallesi çıkışında meydana gelen olayda şahıs emniyet güçlerine bildirilmiştir. Ancak araç durdurulamadığı için köpeğin durumu belli değil. Açık ihbar niteliğinde olan bu görüntüleri sıkça paylaşarak bu masum cana bu işkenceyi yapan kişi veya kişilerin plakadan tespit edilmesini, adalet önünde suçlarının cezalarını çekmelerini sağlayalım." dedi.



Şikayetler üzerine polis ekiplerinin, bu işkenceyi yapan sürücüyü yakalamak için harekete geçtiği öğrenildi.