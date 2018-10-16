Köpeği ağaca bağlayıp tecavüz ettiler!

Tekirdağ'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, iplerle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Köpek ölü bulunurken, hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği vahşetle ilgili polis soruşturma başlattı

Köpeği ağaca bağlayıp tecavüz ettiler!
16 Ekim 2018 Salı 09:26

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde, Perşembe Pazarı yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, plastik ambalaj ipiyle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz etti. Saldırganlar köpeği ölüme terk edip kaçtı. Köpeğin ölüsü vatandaşlar tarafından bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri köpeği alıp götürdü.

Vahşeti sosyal medyada duyan hayvanseverler ve vatandaşlar, büyük tepki gösterdi. Saldırganların yakalanması için yetkililer göreve çağrıldı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #köpek tecavüz
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