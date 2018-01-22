Köpeği ezilsin diye yolun ortasına attı!

Giresun'da bir vatandaşın çektiği görüntüler büyük tepki topladı. Vicdansız bir adam köpeği sürükleyerek yolun ortasına attı. Üzerinden kamyon geçen köpek ise öldü

Giresun'da bir kişinin bacağından tutarak bir köpeği sürüklemesi dikkat çekti. Bu görüntüyü gören vatandaşlar olayı görüntülemeye başladı. Baygın halde köpek, şahıs tarafından yolun ortasına bırakıldı.



Yolun ortasına atılan köpek, bir süre sonra üzerinden kamyonun geçmesi ile öldü. Görüntüyü çeken vatandaşlar şok olurken, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.



Polis ise görüntüdeki vicdansızı yakalamak için harekete geçti.