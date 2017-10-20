Köpek besleyenler dikkat! Sizin için yapıyor!

İnsanoğlunun en iyi dostlarından biri olarak bilinen köpeklerin, insanlar kendilerine bakarken yüz ifadelerini daha fazla değiştirdiği belirlendi

İngiltere'deki Portsmount Üniversitesi araştırmacıları, köpeklerin çevrelerinde kendilerini izleyen insanlar varken yüz ifadelerini daha sık değiştirdiklerini keşfetti.



Köpeklerin yüz ifadelerini nasıl kullandığını anlamak için gönüllü 24 ailenin köpekleriyle çalışma yapıldı.



Çalışma sırasında köpekler, içinde daha önce hiç görmedikleri bir kişinin bulunduğu sessiz bir odaya alındı. Köpeklerin tepkisi, odadaki kişi onlara bakarken ve bakmazken kamerayla kaydedildi.



Araştırmacılar, odadaki kişi kendilerine bakarken köpeklerin kaşlarını kaldırarak, dillerini dışarı çıkararak ya da ağızlarını açarak yüz ifadelerini değiştirdiklerini gözlemledi.



Çalışmayı yiyecekle tekrarlayan araştırmacılar, köpeklerin yiyecek için yüz ifadelerini değiştirmediğini belirledi.



Araştırmayı yöneten Juliane Kaminski, "Köpekler, diğer hayvanların asla yapamadığı bir biçimde insanların hareketlerini ve mimiklerini okuyup iletişim kurmaya çalışıyor. Köpeklerin sürekli insanları gözlemlediğini, hareketlerini izlediğini ve sık sık insanlarla göz teması kurmaya çalıştığını biliyoruz. Yaptığımız çalışma da insanla birlikteyken köpeklerin sürekli yüz ifadelerini değiştirdiğini gösterdi. Yiyeceğe aynı tepkiyi göstermiyorlar. Yüz ifadelerini insanlarla iletişim kurmak için kullandıklarını düşünüyoruz." diye konuştu.



Köpeklerin insanların kendilerine ne zaman dikkat ettiğinin farkında olduğunu kaydeden Kaminski, köpeklerin insanların gözlerine bakarken "üzgün köpek yavrusu yüzünü" de sık sık kullandığına da dikkati çekti. Söz konusu ifade, köpek kaşlarını kaldırdığında ortaya çıkıyor. Gözlerin daha da büyümesine yol açan ifade, üzüntü ve çaresizliği çağrıştırdığı için insanların daha fazla empati kurmasını sağlıyor.



Daha önce yapılan çalışmalar, insanların üzgün köpek yavrusu yüzüne dayanamadığını ortaya koymuştu. Barınaklarda yapılan çalışmalar da insanlarla göz göze geldiğinde kaşlarını kaldırarak üzgün yavru yüzü ifadesi takınan köpeklerin, diğerlerine oranla çok daha çabuk sahiplenildiğini göstermişti.



İnsanlarla köpeklerin dostluğu, yaklaşık 30 bin yıl öncesine dayanıyor. Süreç içinde köpeklerin davranışında birçok değişikliğin olduğu sanılıyor.



Çalışma, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.