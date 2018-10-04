Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Bilimsel araştırmalar, köpeklerin "mükemmel bir işitme aralığına sahip" olduğunu, buna karşılık, "net bir işitme duyusuna sahip olmadıklarını" gösteriyor

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?
04 Ekim 2018 Perşembe 15:30

Sciencefocus'da yer alan haberde, bir köpeğin işitme aralığının bizden daha geniş olabildiği, ancak, sanıldığı gibi hatasız ve net işitme duyusuna sahip olmadığı ve bu yüzden, köpeklerin, sesin nerden geldiğini daha hızlı belirlemelerine yardımcı olduğu için kafalarını eğip, kulaklarını diktikleri belirtildi.

Haberde, bu hareketin aynı zamanda köpeklerin sesimizi duyup, ses tonumuzu yorumlamasını ve "yürüyüş" gibi aşina oldukları kelimeleri ayırt etmesini kolaylaştırdığına işaret edildi.

Köpek davranış uzmanı Dr. Stanley Coren’e göre, ağız bölümü daha kısa olan köpekler, bizleri dinlerken kafalarını daha az eğiyorlar; çünkü, bizi anlamak için yalnızca kulaklarına bağlı olmadıkları için, ağız bölümü daha kısa olan köpekler, yüz ifadelerimizi daha iyi görebiliyorlar ve buna bağlı olarak bizi daha kolay anlayabiliyorlar.


Kaynak: DHA
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