Köpekler üşümesin diye...

İstanbul Bakırköy'deki bir AVM'nin girişi, sokak hayvanları için yuva oldu

İstanbul Bakırköy'de vatandaşlar örnek bir uygulamaya imza attı. Karlı ve çok soğuk havada sokak hayvanlarına sahip çıkan vatandaşlar, AVM girişini köpeklere sıcak yuva yaptı. Köpekler için battaniye alan vatandaşlar, hayvanların üzerini örterek onlara mama da bıraktı.



Konuyla ilgili açıklama yapan bazı vatandaşlar, köpeklerin fotoğrafını Twitter'da gördüklerini ve kendilerinin de yardım etmek için oraya geldiklerini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek #avm önünde köpek #soğuk hava
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