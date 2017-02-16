'Köpeklerim aç kaldı' dedi, 1 ton mama geldi

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde yaşayan Ruhiser Yıldırım'ın aç kalan yavru köpekler için sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine köye yaklaşık 1 ton mama ulaştırıldı.

"Hala mama göndermek isteyenler oluyor"

Çevre köylerdekiler de faydalanıyor

"Özellikle gençlerimiz mama gönderiyor"

Köyde aralık ayı sonunda Gümüş isimli köpeğin doğurduğu 9 yavru köpek, yeterince beslenemeyen annelerinin sütünün kesilmesiyle aç kaldı. Yavru köpeklerden birisinin ölmesi üzerine Yıldırım, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.Talebi duyan çok sayıda hayvansever, yavru köpeklerin beslenmesi için kargoyla mama gönderdi. Köye, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehirden hayvanseverler tarafından gönderilen yaklaşık 1 ton köpek maması sayesinde yavru köpekler, soğuk kış gecelerini karınları tok şekilde geçiriyor.Ruhiser Yıldırım (52), yaklaşık 100 haneden oluşan köyde kışın sadece bir kaç ailenin yaşadığını söyledi.Köpeklerden Gümüş'ün bu yıl sürpriz bir şekilde 9 yavru doğurduğunu, ancak yeterince beslenemediği için bir süre sonra sütünün kesildiğini aktaran Yıldırım, bu nedenle yavrulardan birisinin açlıktan öldüğünü belirtti.Bunun üzerine sosyal medya üzerinden hayırseverlerden köpek maması talebinde bulunduğunu ifade eden Ruhiser Yıldırım, ''Köpeğimizin 9 yavrusu oldu. Anneleri süt veremeyince biri açlıktan öldü. Bunun üzerine yardım kampanyası başlattım. Duyarlı vatandaşlar kargoyla yavru köpekler için mama gönderiyor. Hala telefonla arayıp mama göndermek isteyenler oluyor.'' diye konuştu.Yıldırım, sosyal medyadaki paylaşımı sonrası duyarlı vatandaşlardan yaklaşık 1 ton mama geldiğini aktardı.Yardım çağrısının bu denli karşılık bulacağını tahmin etmediğini, gelen mamalar karşısında şaşkınlık yaşadığını anlatan Ruhiser Yıldırım, "İhtiyaç fazlası mamaları civar köylerdeki diğer hayvanlara veriyoruz. Allah razı olsun duyarlı vatandaşlarımız fazlasıyla mama gönderiyor. Bizler de fazlasını komşu köylere gönderdik, bütün hayvanlara verdik. Kediye, köpeğe hepsine verdik, aç hayvan kalmasın ölmesin diye.'' şeklinde konuştu.Köyde yaşayan vatandaşlardan Ali Kıratlı da (56) Yıldırım'ın böyle bir kampanyaya ön ayak olmasının hem kendi köylerindeki hem de çevre köylerdeki tüm köpeklerin ve aynı zamanda kedilerin de karınlarının doymasına vesile olduğunu belirtti.Yaz aylarında gurbetten köylerine dönen insanların evcil hayvan beslediklerini, ancak yazın bitmesiyle giden köylülerin geride bıraktığı evcil hayvanların zor durumda kalabildiklerine işaret eden Kıratlı, köylülerin bu konuda daha hassas olmaları gerektiğini dile getirdi.Yardımların daha çok büyük şehirlerde yaşayan hayvanseverlerden geldiğini kaydeden Ali Kıratlı, ''Özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara'dan gençlerimiz mama gönderiyor. Bizler de köyümüzdeki hayvanlarla birlikte çevre köylerdeki hayvanlara gelen mamaları ulaştırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.