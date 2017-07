Köpeklerin polis amcası. Her gün onları beslemeye gidiyor

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 23 yıllık polis memuru Engin Güncan, her gün ortalama 20 sokak köpeğini her gün besliyor

Emniyet Müdürlüğü Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Engin Güncan, her gün Sarılar Mahallesi üzerinde bulunan yaklaşık 20 sokak köpeğini besliyor. Hayvanları çok sevdiği için her gün köpekleri beslediğini belirten Güncan, şöyle dedi:



"Sarılar Mahallesi'nden geçerken yol boyunda yavru köpeklerin olduğunu gördüm. Hava çok soğuktu. Aracımdan indim ve arabada bulunan ekmeği doğrayıp verdim, yediler. O günden bugüne de buraya gelip burada bulunan sokak köpeklerini her gün gece- gündüz demeden gelip besliyorum. Onlarla tam bir dost oldum. Aracımı gördüklerinde hemen yanıma geliyorlar bir süre onları seviyorum ve daha sonra süt ekmek veya kemik, mama verip ayrılıyorum. Gerçekten de bunu yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Onlar canlar kesinlikle kötü davranmamak gerekiyor.”