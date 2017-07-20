Korkuluklardan atlayan çocuğun koluna demir saplandı

NİĞDE'de korkulukların üstünden atlayan 8 yaşındaki Enes Canbaz'ın koluna demir saplandı

Merkez İlhanlı Mahallesi'ndeki bir Kuran kursunun bahçesinde oyun oynayan Enes Canbaz, bahçe duvarından atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden küçük çocuk demir korkulukların üzerine düştü. Korkulukların demiri Canbaz'ın sağ koluna saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek çocuk kurtarıldı.



Kolundaki demir ile hastaneye götürülen Enes Canbaz tedaviye alındı.

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