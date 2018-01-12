Korkunç cinayeti böyle anlattılar: Önce 5 kişiyi öldürdük sonra da...

Kastamonu'nun merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'ni öldürüp, cesetlerini yaktıkları iddiasıyla tutuklanan Erkan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin için 'kasten adam öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Şüphelilerin evin yakılması ve hayvan hırsızlığından da ceza alması talep edildi

Merkeze bağlı Bürme köyünde, 29 Kasım'da evlerinde çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili arama çalışmalarında, 42'nci günde acı haber geldi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı; Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar'ın gece hayvanlarını çalmaya gelen hırsızlara direnirken tabanca ve tüfeklerle öldürüldüğünü, cesetlerinin de yakıldığını açıkladı. Savcılık, olayla ilgili tutuklu bulunan Erhan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin dışında başka şüpheli bulunmadığını belirtti. 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin enkazda bulunan ceset parçalarının Ankara Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesine devam edildiği bildirildi.



KAN DONDURAN İFADELER



Çataloğlu Ailesi'nin katledildiği olayla ilgili Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Erhan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin, hayvan hırsızlığı için geldikleri Çataloğlu Ailesi'nin ahırından hayvanları çıkardıkları sırada çıkan gürültüye ev sakinlerinin uyandığını ve direnmeye çalışınca da onları tabanca ve tüfeklerle ateş ederek tek tek öldürdüklerini itiraf etti. Cesetleri önce araziye götürerek gömmek istediklerini, ancak ceset sayısının fazla olması ve zaman darlığı nedeniyle yakmaya karar verdiklerini anlatan şüpheliler ifadelerinde şöyle dedi:



"Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'nun cesetlerini bir odada topladık. Kemiklerin kime ait olduğu anlaşılamasın diye evin yakınında bulunan ahırdan koyunları da getirdik. Ayrıca cesetlerin tamamen yok olması için yine evin altında bulunan bir traktör römorku dolusu çıra ile odunları da odaya taşıyıp, cesetlerin üzerine yerleştirdik. Evde birkaç tane mazot ve benzin bidonu bularak üzerine döktükten sonra evi ateşe verdik. Cesetler, hem çıra hem odun hem mazot hem de yanında yanan koyunlar nedeniyle kemik kalıntısı kalsa bile anlaşılamayacaktı."



Tüyler ürperten cinayetlerle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı. Savcı iddianamede, Erhan Kaş ve kardeşi Ersan Kaş ile kayınpederi Ali Şahin için 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Şüphelilerin evin yakılması ve hayvan hırsızlığından da ceza alması talep edildi.