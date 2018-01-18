Korkunç olay! 8 aylık kızını vahşice öldürdü!

Mersin'de 38 yaşındaki bir anne, daha 8 aylık olan bebeğini boğazını keserek öldürdü. Kadın daha sonra da aynı bıçakla intihara kalkıştı

Korkunç olay! 8 aylık kızını vahşice öldürdü!

Olay Mersin'in Mut İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre eşi ile sorunlar yaşayan 38 yaşındaki Ayşe Tufan, 4 çocuğundan en küçükleri olan 8 aylık kızı Firdevs'i yanına alarak evi terk etti. Tufan, Yalnızca Mahallesi'nde oturan ailesinin yanına yerleşti.

Psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen kadın, dün akşam saatlerinde bir vahşete imza attı. Kadın, 8 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Turan daha sonra da aynı bıçakla kendi boğazını kesti.

O sırada dışarda olan Tufan'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde ise korkunç manzara ile karşı karşıya kaldı. Kızı ve torununu kanlar içinde gören kadının çığlıklarına komşuları yetişti. Komşular durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 8 aylık Firdevs'in hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Turan'ın ise çok kan kaybettiği öğrenilirken hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #bebeğini öldürdü #bebeğini öldüren anne
Önceki Haber
Demirtaş'a Soylu'ya hakaretten beraat!
Sonraki Haber
İTO'de rekabet kızışıyoz: Özgener için istifa etti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.