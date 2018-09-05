Korkunç olay! Evli kadını dağa götürdü ve...

Konya'da evli ve 1 çocuk annesi H.K.'yi (22) dağlık alana götürüp, zorla cinsel ilişkiye girdikten sonra darbettiği ileri sürülen R.S.Ç. (25), berberde tıraş olurken yakalandı

Olay, 1 Ağustos tarihinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıldır evli olan H.K., eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıktan sonra ailesinin yanında oturmaya başladı. Olay günü 5 yıldır tanıdığı evli ve 1 çocuk babası R.S.Ç., oturduğu binanın önüne gelerek H.K.'yi çağırdı. H.K., R.S.Ç.'nin gezme teklifini kabul ederek motosiklete bindi. R.S.Ç., genç kadını yakınlardaki dağlık araziye götürüp motosikletten indirdi. Genç kadına saldırıp üzerindeki kıyafetleri çıkaran R.S.Ç., daha sonra zorla cinsel ilişkiye girdi. H.K.'yi darbettikten sonra genç kadını dağda bırakan R.S.Ç., daha sonra olay yerinden ayrıldı.

H.K. ise kendi imkanlarıyla evine döndü.

3 GÜN KİMSEYE SÖYLEYEMEMİŞ

3 gün boyunca olayı kimseye anlatamayan H.K., durumu dün ailesine anlattı. Aile üyelerinin de kendisine destek vermesi üzerine H.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. H.K. polise verdiği ifadesinde, "R.S.Ç. olay günü oturduğum yere gelerek aşağıya inmemi istedi. Bana motosikletle biraz gezeceğimizi söyledi. Ben de ona inanıp motosiklete bindim. Daha sonra dağlık bir yere gittik. Motordan indikten sonra bana saldırdı. Üzerimden itmeye çalıştım ancak gücüm yetmedi. Sonra yere yatırıp üzerimdeki kıyafetleri çıkardı ve benimle zorla cinsel ilişkiyi girdi. Yumruklarıyla beni darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı" dedi.

BERBERDE YAKALANDI

H.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma bürosu ekipleri şüphelinin gidebileceği adreslerde çalışma başlattı. Ekipler kısa süre sonra şüphelinin berberde traş olduğunu tespit etti. R.S.Ç., tıraş olduğu sırada gözaltına alındı. İlk ifadesinde H.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden R.S.Ç., isteği üzerine cinsel ilişkiye girdiğini, darbetmediğini söylediği öğrenildi.

Polisteki sorgusu süren R.S.Ç., 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilecek.