Korkutan anlar... Böyle görüntülendi

SİNOP'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren Kadir (18) ve Samet Karayel (17) kardeşler, dalgıçlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastanede tedaviye alınan Karayel kardeşlerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi

Korkutan anlar... Böyle görüntülendi
22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:27

Olay, öğle saatlerinde Akliman sahilinde meydana geldi. Çorumdan tatil için Sinopa gelen Samet ve Kadir Karayel kardeşler, serinlemek için denize girdi. Denizde akıntıya kapılarak sürüklenen kardeşler için vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. Olası boğulma tehlikesine karşın bölgede bulundurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 30 dakika sonra Karayel kardeşleri kıyıya çıkardı.

Bu sırada sahilde bulunan bir kadın doktor, kardeşlere ilk müdahalede bulundu, kalp masajı yaptı. Kadir ve Samet Karayel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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