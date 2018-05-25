Korsan Nakliyecilere Dikkat

Esin Mersin Evden Eve Nakliyat ekibi olarak, tüm müşterilerimize garantili ve sorunsuz hizmetin teminatını vermekteyiz. Bunu yapabilmek için de gerçek anlamda bir evden eve nakliye firması olmak gerekmektedir. Yasal yollarla şirket olan, nakliyecilerin bulundurması gereken k belgesi yani yetki belgesi dediğimiz evraklara sahip gerçek bir firmayız

Esin Mersin Evden Eve Nakliyat ekibi olarak, tüm müşterilerimize garantili ve sorunsuz hizmetin teminatını vermekteyiz. Bunu yapabilmek için de gerçek anlamda bir evden eve nakliye firması olmak gerekmektedir. Yasal yollarla şirket olan, nakliyecilerin bulundurması gereken k belgesi yani yetki belgesi dediğimiz evraklara sahip gerçek bir firmayız.

Aksi halde ne garanti ne sözleşme ne de başka türlü bir garanti vermemiz mümkün değildir. Bu nedenle, ilk defa taşınacak olan müşterilerimizin genel olarak karşılaştıkları sıkıntılar aynıdır. Gerçek anlamda firma bile olmayan, komisyon karşılığı değerli eşyalarınızı ne iş yaptığı belirsiz kişilere satanlarla karşı karşıya kalbilirsiniz.

Korsan olarak piyasada iş yapan nakliyeciler nasıl anlarım? diye soruyorsanız eğer, muhakkak internet sitesini sorunuz. Zaten gerçek bir firma ise web adresinde gerek firma ofisine ait resimler, gerek araç ve asansör resimleri gerekse yetki belgesi gibi gerçek bir evden eve taşımacılık firması olduğu kanıtlar nitelikte bir çok delil bulunabilir. Özellikle de referanslarını knotrol etmenizi öneririz. Size, ofis adresini verebiliyor ve yüz yüze görüşme talep edebiliyorsa bu işi gerçekten yapan bir firma olduğunu anlayabilirsiniz.

Esin nakliyat ekibi olarak eşyalarınızı bilmediğiniz kişilere emanet etmeyin diyoruz. Detaylı bilgi için bizden bilgi alabilirsiniz.