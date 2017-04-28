Korucularla PKK çatıştı: 1 şehit, 3 yaralı

Van Erciş'te PKK'lılar ile korucular arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.



Çatışma Erciş İlçesi'ne bağlı Doluca Mahallesi'ne meydana geldi. Alınan bilgiye göre mahallenin kırsal bölümünde güvenlik korucuları arama tarama çalışması yaptı. Çalışmanın sürdüğü sırada dün saat 22.00 civarında korucular PKK'lılarla karşılaştı ve çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Yaralanan 3 güvenlik korucusu da hastaneye sevk edildi. Yaralı koruculardan biri Erciş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Van'a sevk edildi.



Bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.