Kötü haber: Böyle yağışları daha çok göreceğiz!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, son günlerde değişik illerde meydana gelen sel olaylarıyla ilgili açıklama yaptı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Elmalı bölgesinde sele neden olan yağışların artık daha sık görüleceğini söyledi. Bu tip yağışların yaz ve bahar aylarında görüldüğünü aktaran Öztürk, "Son günlerde gerçekleşen yağış türleri konvektif dediğimiz yağışlar. Bu tip yağışlar genelde karasal yerlerde yaz ve bahar aylarında görülüyor. Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki sıcaklık farkının bir anda artması nedeniyle nemli hava bir anda yukarı doğru hareket ediyor. Nemli hava, soğuk hava kütlesiyle karşılaştığında kısa zaman ve dar bir alanda kuvvetli yağışlara sebep olabiliyor" dedi.

Yağışların ani sel ve taşkınlara sebep olduğunu belirten Öztürk, "Yeryüzü ile gökyüzü arasında ortalama 45 derece fark oluyor. Bu farktan dolayı nem hızla yukarıya taşınır, bir anda bulutlar oluşur ve oluştuğu yere yağışı kuvvetli şekilde bırakır. 2 gündür Elmalı'da, son aylarda ülke genelinde gerçekleşen yağışlar bu duruma örnek. Bu tip yağışlar 1 saat kadar devam eder, ortalama 40 kg yağış bıraktıklarında da ister istemez ani sel ve taşkına sebep olabiliyor" diye konuştu.

'DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ'

Şehirlerde betonlaşmanın artmasıyla bu yağışların kent merkezlerinde daha çok görüldüğünü kaydeden Öztürk, "Bunlar küresel ısınmanın birer etkisi, yeryüzü ısındıkça yukarı seviyelerle sıcaklık farkı artıyor, bununla birlikte bundan sonra yaz ve bahar aylarında bu yağışları daha fazla göreceğiz. Betonlaşmanın artmasıyla şehirlerde ısı adacıkları oluştu. Bu ısınmalar, konvektif tipi yağışları özellikle şehirlerde daha çok görmemize sebep oluyor" ifadelerini kullandı.