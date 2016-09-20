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    • Köyde çıkan yangında 16 ev yok oldu, 1 kişi öldü

    Kastamonu'nun Kirenli Köyü'nde çıkan yangında 16 ev kül oldu, 1 kişi öldü

    20 Eylül 2016 Salı 16:45
    Köyde çıkan yangında 16 ev yok oldu, 1 kişi öldü
    Kirenli Köyü'ne bağlı 20 haneli Varıslı Mahallesi'nde 41 yaşındaki Yaşar Gamit'in yalnız oturduğu evde dan gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahele etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak Yaşar Gamit'in evi ile birlikte 16 ev, 4 traktör, 1 minibüs yandı, 4 büyükbaş hayvan ile 23 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın sırasında evden çıkamayan Yaşar Gamit hayatını kaybetti. Gamit'in cesedi, 6 saat sonra enkazda bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Vali Mesut Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Metin Çelik, köyde inceleme yaptı. Milletvekili Metin Çelik, "1 evde başlayan yangın 15 eve de sıçrayarak onların da yanmasına neden olmuş. 1 can kaybımız var. Olay sonrası hemen tüm kurumlarımız harekete geçerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiler" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Yangın, Köy Yangın, Kastamonu Yangın

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