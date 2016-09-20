Haber Kaynağı: DHA

Kirenli Köyü'ne bağlı 20 haneli Varıslı Mahallesi'nde 41 yaşındaki Yaşar Gamit'in yalnız oturduğu evde dan gece bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahele etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak Yaşar Gamit'in evi ile birlikte 16 ev, 4 traktör, 1 minibüs yandı, 4 büyükbaş hayvan ile 23 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın sırasında evden çıkamayan Yaşar Gamit hayatını kaybetti. Gamit'in cesedi, 6 saat sonra enkazda bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Vali Mesut Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Metin Çelik, köyde inceleme yaptı. Milletvekili Metin Çelik, "1 evde başlayan yangın 15 eve de sıçrayarak onların da yanmasına neden olmuş. 1 can kaybımız var. Olay sonrası hemen tüm kurumlarımız harekete geçerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiler" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.