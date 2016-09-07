07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Köyün adı 'müstehcen' dediler, değiştirdiler

    Sivas'ın İmranlı İlçesine bağlı Kuz Köyü'nün adı 'müstehcen' anlama geldiği için köylülerin yaptığı başvuru üzerine 'Zımak' olarak değiştirildi

    07 Eylül 2016 Çarşamba 13:18
    Köyün adı 'müstehcen' dediler, değiştirdiler
    İlçe merkezine 28 kilometredeki Kuz Köyü ihtiyar heyeti, ismin Kürtçe'de 'Kadının cinsel organı' anlamına geldiğini, bu nedenle dalga geçildiğini ileri sürerek İl İdare Kurulu'na isim değişikliği başvurusu yaptı. Sivas İl Genel Meclisi'nin dünkü oturumunda gündeme gelen konu, görüşülerek isim değişikliği talebine onay verildi. Köyün adı eskiden de kullanılan ve 'Güneş görmeyen yer' anlamı taşıyan 'Zımak' olarak değiştirildi. İl İdare Kurulu tarafından alınan kararda "Kuz kelimesinin Kürtçe'de 'kadının cinsel organı' anlamında telaffuz edildiği, ondan dolayı yöre halkınca alay konusu yapıldığı, köy halkının bu durumdan rahatsız oldukları gerekçesiyle eski ismi olan ve herkesçe bilinen 'Zımak' olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. Köy ihtiyar heyetinin 3 Ağustos 2016 tarihli kararı ile ilçe kaymakamlığının uygun görüşü dikkate alınarak İmranlı Kuzköy köyünün isminin 'Zımak' olarak değiştirilmesi talebinin uygun görüldüğü oy birliğiyle kabul edildi" denildi.

    Köylüler talebin kabul görmesi ve adın değiştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Köy, Müstehcen Köy Ismi, Kuz Köyü

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