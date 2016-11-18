KPSS'ye girecek olanlara önemli uyarı: Hapis cezası bile var!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) pazar günü yapılacak ortaöğretim düzeyindeki sınavına girecek adaylara rehberlik uzmanlarından önemli bir uyarı geldi. Sınava girecek aday yanında sınav giriş belgesi ve kimlik dışında başka bir şey bulundurursa sınavı iptal edilecek ve hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak

Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavına ortaöğretim düzeyindeki sınava Türkiye genelinde 3 milyon 500 bin aday katılacak. Sınava katılacak adaylara Bursa Akademi Rehberlik Uzmanı Elif Baş, Cem Yavuz ve Uzman Psikolojik Danışman Zeliha Kahraman’dan önemli uyarılar geldi.



Son yıllarda vatandaşların memurluğa yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Elif Baş, adayların sınav salonuna sadece kimlik ve sınav belgesiyle gitmeleri gerektiğini söyledi. Sınava girenlerin yanında başka bir araç gereç bulunması halinde adayların sınavının iptal edilerek haklarında dava açılacağını belirten Baş, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği sınavlarda ses veya görüntü nakleden cihaz kullanarak kopya çeken, kopya çekilmesine aracılık eden, başka bir adayın yerine sınava giren, kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, kopya çektirilmesine imkan sağlayanlara, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Adaylar bunu dikkate almalı. Aksi takdirde yanında bulunduracağı küçük bir kağıt bile adayın kopya çekmek suçundan sınavının iptal edilmesine yol açabilir" dedi.



Sınav güvenliğinin çok sıkı olduğunu anlatan Uzman Psikolojik Danışman Zeliha Kahraman, "Sınava gelen her kişi özel araçla gelemiyor. Otobüs, metro gibi toplu ulaşım araçlarını kullananlar da var. Bu araçlara binmek için de toplu ulaşım kartı lazım. Mecburen bu kart yanınızda oluyor. Ancak salona girerken toplu ulaşım kartı bile alınmayacak. Şayet arama noktasından geçtiğinizde otobüs kartınız sizden alınmadıysa ve bu sınav sırasında ortaya çıkarsa sınavınız iptal edilir. Çünkü ÖSYM sadece sınava giriş belgesiyle kimlik dışında salona bir şey alınmaması konusunda herkesi uyarıyor" ifadeleri kullandı.