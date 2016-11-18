Kreşte 2.5 yaşındaki çocuğa 'kalemle' işkence iddiası!

Tekirdağ'da bir kreşte, kadın bakıcı 2.5 yaşındaki bir erkek çocuğuna makatına kalem sokarak işkence yapmakla suçlanıyor

Olay geçen ekim ayında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çerkezköy İlçesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüzleri 2.5 yaşındaki oğlunu kreşe bırakan anne, oğlunu tuvalete götürdüğünde çocuğunu tepkileri üzerine şüphelendi.



Annesini yanına yaklaştırmayan çocuktan iyice şüphelenen aile, çocuklarını konuşturmaya çalıştı. Bunun üzerine çocuk, öğretmeninin kendisini tuvalete götürdüğünü ve kalemle canını acıttığını anlattı. Bunun üzerine aile, polise ve savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. İfadesi alınan çocuk daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Şikayet üzerine evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilen öğretmenin ifadesi alındı. Öğretmen suçlamaları kabul etmezken Adli Tıp Kurumu'nun raporu bekleniyor.



Konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de kadını işine son verdiğini açıkladı. Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kişi hakkında aynı zamanda suç duyurusunda bulunduklarını da söyledi.



Kreşteki diğer çocukların ise böyle bir şikayetlerinin olmadığı öğrenildi.





