Kucağında çocuğu varken, başından vuruldu!

İstanbul Sultanbeyli'de işlenen cinayetin korkunç ayrıntıları ortaya çıktı. Zanlıların, Savaş Can'ı çocuğuna sarılırken vurduğu belirlendi

İstanbul Sultanbeyli'de bir yıl önce iki grup kavga etmiş ve 4 kişi yaralanmıştı. Aynı grup geçtiğimiz günlerde tekrardan kavga etti. Yaşanan silahlı kavgada, Savaş Can isimli şahıs, iş yerinin önünde vurularak öldürüldü.



Olay sonrası yapılan incelemelerde olayın güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Savaş Can'ın bir çocuğu kucağına aldığı anda vurulduğu ve çocukla birlikte yere düştüğü görüldü.



Görüntülerde bir motosikletli çocukla birlikte Can'ın iş yerinin önüne geliyor. Can da çocuğu görünce sevinerek ona sarılıyor. O sırada iş yerinin önünde beyaz bir araç yanaştığı görülüyor. Araçtan inen bir kişi de çocuğa aldırmadan, Can'ın başına ateş ediyor.



Can, çocukla birlikte yere yığılıyor. Görüntülerde çocuğun babasını tutmaya çalıştığı ve olayı görenlerin de yardıma koştuğu görülüyor.