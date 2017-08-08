Küçük çocuğa tecavüz etti, 'pes' dedirten bir savunma yaptı!

Mehmet Bekmez ve kardeşi Halil Bekmez, 14 Temmuz tarihinde 8 yaşındaki küçük kızı kaçırdı. Küçük kıza cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez, inanılmaz bir savunma yaptı

Olay İstanbul Sancaktepe'de 14 Temmuz tarihinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Mehmet Bekmez ve kardeşi 38 yaşındaki Halil Bekmez, Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M.'yi kaçırdı.



Küçük kızı Şile yolu üzerinde bulunan bir ormanlık alanan götüren Mehmet Bekmez, kıza cinsel istismarda bulundu. Daha sonra küçük kızı aldığı yere götürmek için yola çıkan Bekmez, bir kamyona da arkadan çarptı.



Kaza sonrası yardımlarına gelen vatandaşlara küçük kız kaçırıldığını söyledi. Bunun üzerine iki kardeş kaçmaya başladı.



Vatandaşlar Mehmet Bekmez'i yakalayarak öldüresiye dövdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bekmez'i vatandaşların elinden zor aldı. Halil Bekmez ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri Halil Bekmez'i bir gün sonra yakaladı.



İğrenç savunma

Polis tarafından emniyete götürülen Mehmet Bekmez, savcılığa ifade verdi. Bekmez ifadesinde cinsel isteklerine hakim olamadığını söyledi. Yaşı büyük birini kaçırmanın ve onunla ilişkiye girmenin zor olduğunu düşündüğünü belirten Bekmez, bu yüzden küçük bir çocuğu kaçırmayı tercih ettiğini söyledi.İki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.