Küçük çocuğu, okulda kimin darp ettiği bilinmiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Yeliz B., ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi oğlunun okulda başka çocuklar tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Anne, "Çocuğumu okulda kimin darbettiği belli değil ancak diğer öğrenciler tarafından darbedildiği belli. Sağ yanağında morluklar ve vücudunda darbe izleri var" dedi

Efeler ilçesinde yaşayan Yeliz B., 1'inci sınıf öğrencisi oğlu 7 yaşındaki A.B.'yi 13 Aralık Perşembe sabahı okuduğu Yedieylül İlkokulu'na bıraktı. Akşam almaya geldiğinde ise oğlunun yüzünde ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Anne çocuğundaki morlukları kimin yaptığını okul idaresi görevlilerine sordu. Ancak iddiasına göre bir cevap alamadı. Küçük oğluna aile sağlık merkezinden darp raporu alan anne, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Oğlunun başka öğrenciler tarafından dövüldüğünü söylediğini ileri süren anne Yeliz B., "Okulda kimin darbettiği belli değil ancak diğer öğrenciler tarafından darbedildiği belli. Sağ yanağında morluklar ve vücudunda darbe izleri var. Oğlumu o halde görünce şok yaşadım. Biz onu eğitim alsın diye gönderiyoruz, dayak yesin diye değil. Kimseden bir cevap alamayınca önce Aile Sağlık Merkezi'ne giderek darp raporu aldım. Daha sonra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldum. Oğlumu bu duruma kimin getirdiğinin bulunmasını istiyorum. Okulda güvenlik kameraları var. Oğlum okula gitmek istemiyor. Dün okula gitmedi. Bugün ise derslerinden geri kalmaması için zorla ikna ederek yolladım. Çocuğumu döven çocuklardan ve okul idaresinden şikayetçiyim. Okul yönetimi, beni arayıp çağırabilirdi. Çocuğumu okuldan almaya gittiğimde ağlarken buldum. Çocuğumun yüzünde ve vücudunda tırnak izleri de var" dedi.