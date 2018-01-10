Küçük çocuk kafasını darbukaya sıkıştırdı!

İstanbul Bağcılar'da 1 yaşındaki çocuğun darbuka ile oyunu acı bitti. Küçük çocuğun kafasının sıkıştığı darbuka itfaiye ekipleri tarafından çıkartılabildi

Küçük çocuk kafasını darbukaya sıkıştırdı!

Olay Bağcılar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 1 yaşında olduğu öğrenilen Bünyamin Yurtcan, babasına ait darbuka ile oynamaya başladı. O sırada küçük çocuk kafasını darbukaya sıkıştırdı.

Çocuklarının ağlaması üzerine durumu fark eden aile darbukayı çıkartmaya çalıştı ancak başarılı olmayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri çocuğun başından darbukayı çıkartmayı başardı.

Küçük çocuk hemen hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemede sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #bağcılar #darbuka
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