Küçük çocuk salıncakta sıkıştı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde salıncakta sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Küçük çocuk salıncakta sıkıştı
07 Eylül 2018 Cuma 14:09

Alınan bilgiye göre, Piremir Mahallesi 11. Cami Sokak'taki parka gelen Esila Çalışkan'ın, bindiği salıncakta bacakları sıkıştı.

Çalışkan, çevredekilerin müdahalesine rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, salıncağın plastik kısmını keserek çocuğu kurtardı. 

Çalışkan, ablasının kendisini sallamak için salıncağa bindirdiğini ancak bacaklarının sıkıştığını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #salıncak #salıncakta sıkışan çocuk
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