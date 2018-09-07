Küçük çocuk salıncakta sıkıştı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde salıncakta sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Piremir Mahallesi 11. Cami Sokak'taki parka gelen Esila Çalışkan'ın, bindiği salıncakta bacakları sıkıştı.

Çalışkan, çevredekilerin müdahalesine rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, salıncağın plastik kısmını keserek çocuğu kurtardı.

Çalışkan, ablasının kendisini sallamak için salıncağa bindirdiğini ancak bacaklarının sıkıştığını söyledi.