Küçük kıza cinsel organını gösterdi, linçten zor kurtarıldı!

Burdur'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen Osman K.'yı, polis kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaşanan arbedede şüpheliyle 2 polis memuru yaralandı

Küçük kıza cinsel organını gösterdi, linçten zor kurtarıldı!
01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:06

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Konak Mahallesi’nde bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin Osman K. (46) olduğunu belirleyen polis, bugün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı’nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı.

Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman K.’yı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler Burdur Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi.

Vatandaşların darp ettiği Osman K. da tedavisi için Burdur Devlet Hastanesi’ne getirildi. Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı öğrenilen Osman K. tedavisinin ardından Burdur Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Osman K.’nın inşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #cinsel organ #sapık #linç
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